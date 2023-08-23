Болельщик «Спартака» Мусагалиев рассказал подробности предстоящего матча ФК «10» с «Зенитом»

Основатель медиафутбольного клуба ФК «10» Азамат Мусагалиев в интервью «СЭ» рассказал подробности возможного матча против «Зенита».

— На пресс-конференции, посвященной предстоящему сезону ФК «10», вы сказали, что готовы бросить вызов «Зениту». Провести товарищеский матч на «Газпром Арене» — реально?

— На данный момент мы озвучили свое предложение. Конкретно на «Зенит» мы еще не выходили, потому что прекрасно понимаем — клуб занят своим чемпионатом. Если они согласятся на протяжении года на эту встречу, мы будем только счастливы.

— Как вы это видите? «Газпром Арена»: играет ФК «10» против основного состава «Зенита» с Клаудиньо и другими звездами?

— Если «Зенит» будет готов рисковать командой, то это шикарно! Для нас нет разницы. Неужели у «Зенита» есть слабая команда? Вряд ли. Я не хочу раздразнить «Зенит», наоборот, для нас это будет большая честь и удовольствие — побыть с ними на одном поле. Кто бы там ни был: ветераны «Зенита», молодые дарования... Мы будем рады!

— Матч планируется по окончании сезона?

— Будем вклиниваться в их график. Если «Зенит» обозначит какую-то дату, поговорим с Николаем Осиповым (президент Медиалиги, — Прим. «СЭ»).

Ранее президент медиафутбольного клуба «ФК 10» Азамат Мусагалиев на пресс-конференции, посвященной старту сезона, рассказал о плане сыграть против «Зенита».