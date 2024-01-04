Кузнецов — о начале работы в медиафутболе: «Полная дезорганизация, отсутствие дисциплины, мат-перемат, опоздания на тренировки»

Главный тренер команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил начало своей работы в медиафутболе.

— Как ты оказался в медиафутболе? Кому и как удалось тебя убедить, что это не пустое времяпрепровождение?

— Я ушел из «Гераклиона» (также клуба ЛФЛ, в котором Кузнецов работал в 2020-21 годах. — Прим. И.Р.) и сидел дома. Однажды позвонил Алан, вратарь, который играл у меня в этом клубе и перешел в 2DROTS. Сказал: «Викторыч, можете прийти и тренировку провести, а то у нас пока тренера нет?» Я: «Да ради Бога». Тем более тренировка была на стадионе «Луч», рядом со мной. Поехал — и закрутилось. Хотя после первой тренировки волосы дыбом стояли. Думал: «Куда я попал?!»

— Почему?

— Полная дезорганизация, отсутствие дисциплины, мат-перемат, опоздания на тренировки минут на двадцать... Один тренер на 30-40 человек, два мяча, отсутствие инвентаря... Вот это все удивило. Сразу стало понятно, что при такой организации ничего путного не выйдет, и тут надо все менять.

Поле еще нестандартное было, чуть меньше обычного. Когда объяснял — половина не слушала, своими вещами занималась. Могли просто уйти с поля во время упражнения. Это все мы искоренили. Отсюда такой результат!

— Какие эпизоды бардака в первое время больше всего в память врезались?

— Один говорит: «Буду играть там, где захочу». Второй ушел с тренировки. Еще помню момент — перерыв между упражнениями, я говорю ребятам: «На растяжку работаем». Игрок стоит разговаривает. «Чего ты разговариваешь? Я что сказал делать?» — «Тянуться». — «А ты что делаешь?» — «Я утром в тренажерке уже тянулся». А тренировка вечером. Я ему: «Ни фига себе ты молодец!»

Такое сплошь и рядом было. Люди не приходили на тренировки под предлогом того, что у них голова болела. На тот момент зарплаты были меньше, штрафовать особой возможности не было. Сейчас, если пропускаешь тренировку, прошу принести справку. Есть зарплата, мы начинаем вычитать из нее. Появилась система штрафов.

— Сколько и за что?

— За удар после свистка на тренировке — тысяча рублей. Опоздание — две с половиной. Пропуск тренировки без уважительной причины — пять. И так далее.