Кузнецов — о зарплате в 2DROTS: «200 тысяч. В первый год была 50»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал, какую зарплату получает в медийном клубе.

— Насколько верны, по крайней мере, цифры, что в 2DROTS ваша нынешняя зарплата — 180 тысяч рублей, а на новый сезон там же предлагают 250?

— Почти правильно — моя зарплата была 200 тысяч. А в первый год — 50 тысяч.

— Сколько?!

— Пятьдесят. Из которых 15 платил Николаичу, Альберту Осколкову, чтобы он мне помогал. Представляете?! (Смеется.)

— Как вы могли за такие деньги работать?

— Это было начало, и я должен был показать, что умею работать. По мере завоевания титулов зарплата поднималась. Теперь вот двести.

— Если останетесь — со следующего сезона больше дадут?

— Если честно, вопрос идет только о «Енисее» — уйду я или нет. Естественно, мои ребята (руководители 2DROTS) хотят, чтобы я остался. Да, мы разговаривали, предложения были. Но я сказал: «Давайте разберусь в своих домашних делах, и мы потом все объявим». Спасибо им, что они не давят, не настаивают. Повторяю — у нас просто великолепные отношения.