Тарасов: «Миранчук сыграет за нас в Кубке МКС? Работаем над этим, но он хочет много денег»

Президент медиафутбольного клуба «Родина Медиа», бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии хавбека «Торино» Алексея Миранчука в матче команды Тарасова в Кубке МКС.

Ранее музыкант и сооснователь клуба «Родина Медиа» T-Killah опубликовал совместное фото с Тарасовым и Миранчуком.

«Приезд Алексея Миранчука? Прорабатываем вариант с тем, чтобы он за нас сыграл, но он очень много денег хочет. Он же не должен играть бесплатно, топовый футболист! Дозаявить игрока можно, ищем деньги. Если найдем — на одну игру, думаю загоним. По срокам не знаю, все в стадии переговоров», — сказал Тарасов «СЭ».

В среду, 21 июня «Родина Медиа» сыграет против FC Bus в первом раунде Кубка МКС.