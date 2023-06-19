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Сегодня, 17:15

Глушаков рассказал о поступивших предложениях из медиафутбола

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист Денис Глушаков
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» рассказал о возможном участии в матчах медиафутбола.

«Если будет свободное время — поиграю. Общались и с Димой Егоровым, и с Андреем Карякой, и с Димой Тарасовым. Есть предложения, зовут в команды. Будет видно. Через пару дней пойму, как двигаться дальше. Сейчас все команды в отпусках. И я в отпуске — где-то бегаю, с кем-то двигаюсь», — сказал 36-летний футболист.

Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года, он забил 1 гол в 9 матчах.

Денис Глушаков
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