Голкипер «Амкала» Маменко рассказал о драке с футболистами 2DROTS

Вратарь «Амкала» Александр Маменко рассказал о драке, произошедшей с игроками 2DROTS в матче за 3-е место Московского Кубка Селебрити (МКС).

«Продолжения драки не было. Всем понятно, кто неправ в этой ситуации. Все друг перед другом извинились, все нормально. Инцидент исчерпан», — приводит слова Маменко Vprognoze.ru.

На 78-й минуте матча полузащитник «Амкала» Антон Чужой отмахнулся и ударил по лицу защитника 2DROTS Дениса Гудаева. После потасовки три футболиста получили красные карточки.

«Амкал» принял участие в Кубке России по футболу сезона-2022/23. В 1/64 финала медиакоманда сыграет с санкт-петербургской «Звездой».