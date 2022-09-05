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Медиалига (МКС)

5 сентября, 12:54

Голкипер «Амкала» Маменко рассказал о драке с футболистами 2DROTS

Мария Гусева

Вратарь «Амкала» Александр Маменко рассказал о драке, произошедшей с игроками 2DROTS в матче за 3-е место Московского Кубка Селебрити (МКС).

«Продолжения драки не было. Всем понятно, кто неправ в этой ситуации. Все друг перед другом извинились, все нормально. Инцидент исчерпан», — приводит слова Маменко Vprognoze.ru.

На 78-й минуте матча полузащитник «Амкала» Антон Чужой отмахнулся и ударил по лицу защитника 2DROTS Дениса Гудаева. После потасовки три футболиста получили красные карточки.

«Амкал» принял участие в Кубке России по футболу сезона-2022/23. В 1/64 финала медиакоманда сыграет с санкт-петербургской «Звездой».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10259039-vratar-amkala-mamenko-rasskazal-o-drake-s-igrokami-2drots.html
ФК 2Drots
ФК Амкал
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