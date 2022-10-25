Каряка отреагировал на новость о том, что Прокопьев перешел в «Ботев»

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Главный тренер «Родины» Андрей Каряка поделился мнением по поводу информации о том, что игрок «Амкала» Михаил Прокопьев перешел в болгарский клуб «Ботев». Команда занимает 10-е место в чемпионате Болгарии.
«Это хорошая новость для медиалиги. Надеюсь, у Михаила получится в «Ботеве». Для других ребят переход Прокопа — это пример того, что даже из медиалиги можно попасть в европейский клуб», — цитирует Каряку «РБ Спорт».
Михаил Прокопьев подписал контракт с болгарским клубом «Ботев» из Пловдива. Соглашение рассчитано на три года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования