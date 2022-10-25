Каряка отреагировал на новость о том, что Прокопьев перешел в «Ботев»

Главный тренер «Родины» Андрей Каряка поделился мнением по поводу информации о том, что игрок «Амкала» Михаил Прокопьев перешел в болгарский клуб «Ботев». Команда занимает 10-е место в чемпионате Болгарии.

«Это хорошая новость для медиалиги. Надеюсь, у Михаила получится в «Ботеве». Для других ребят переход Прокопа — это пример того, что даже из медиалиги можно попасть в европейский клуб», — цитирует Каряку «РБ Спорт».

Михаил Прокопьев подписал контракт с болгарским клубом «Ботев» из Пловдива. Соглашение рассчитано на три года.