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Медиалига (МКС)

Сегодня, 01:30

Динияр Билялетдинов — о Медиалиге: «Провел ликбез для болельщиков, которые не знали, кто такой Титов»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о футбольной медиалиге.

— В Медиалиге, где с этого сезона играете за команду РФС «Наши парни», что-то шокировало?

— Только околофутбольные вещи — трэш-ток, скандалы, желание раздуть конфликт из ничего. С эмоциями тут явный перебор.

Или проводим двусторонку, а по полю рассекает парень на гироскутере. С камерой. У меня ступор. Слышу: «Да все нормально, не переживай...» А я думаю — дикость какая-то. Он же может потерять управление и в кого-то влететь, нанести травму. В другой раз уже во время матча один из наших соперников внезапно нацепил маску, встал в центре поля и начал на телефон снимать.

Нет, я понимаю — надо быть в тренде, подогревать интерес, увеличивать количество просмотров. Наша команда тоже какие-то движения в сторону медийности делает, но корректно, без ругани и истерик. А многие перегибают палку.

— Хоть раз у вас мелькнула мысль — зачем вообще в это ввязался?!

— Было такое на первых порах. Сейчас освоился. Плюсов-то больше. Играю, держу себя в форме, пузо не растет. На одной волне с молодежью. Здесь ведь среди болельщиков очень много подростков. С удивлением обнаружил, что они не знают ни мое поколение, ни предыдущее. Представляете, идем из раздевалки в сторону поля, кругом толпа. Ребята переговариваются: «А это что за высокий мужик?» И указывают пальцем на Егора Титова. Я на секунду обомлел. Потом остановился, провел ликбез. Уже хотя бы ради этого стоило заявиться в Медиалигу.

Александр Соболев. Динияр Билялетдинов: «Соболев — лучший игрок чемпионата. Но с нырками надо заканчивать»
Динияр Билялетдинов
Егор Титов
Футбол
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