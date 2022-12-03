Команда 2Drots второй год подряд стала чемпионом Медиалиги

Команда 2Drots стала двукратным победителем футбольной Медиалиги.

В финальном матче 2Drots победили «Родину Медиа».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых буллитов удачливее оказались футболисты 2Drots — 3:1.

В полуфинальных матчах «Родина» обыграла «На спорте», а 2Drots победили ФК «Деньги».