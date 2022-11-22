Главный тренер 2DROTS Кузнецов объяснил, почему Слуцкому будет тяжело работать в медиалиге

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов объяснил, почему Леониду Слуцкому будет тяжело работать в медиалиге.

«Если Слуцкому будет интересно работать в медиалиге, то пусть попробует. Работа в профессиональном и медийном футболе — это две совершенно разные вещи. В профессиональном больше дисциплины, а в медиа ее практически нет. Здесь можно не ходить на тренировки, но приходить на матчи. Можно не в полную силу выполнять упражнения. А это неправильно. И уровень футболистов, конечно, существенно отличается. Хотя есть и выпускники спортшкол, и игроки с опытом выступлений в первой и второй лигах. Но все равно это не то.

Так что тренеру из профессионального футбола будет очень тяжело адаптироваться в медиалиге. Медийные люди не привыкли, чтобы ими командовали и чему-то их учили», — приводит слова Кузнецова Vprognoze.ru.

Слуцкий расторг контракт с «Рубином» по собственному желанию 15 ноября. Он возглавлял команду с декабря 2019 года.

После 19 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 34 очками.