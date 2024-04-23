Яковлев — о «Спартаке» Карпина: «Были штрафы 100 граммов — 100 долларов»

Футболист медиафутбольного клуба «БроукБойз» и бывший вингер «Спартака» Павел Яковлев рассказал о штрафах во время выступления в команде Валерия Карпина.

«У нас были штрафы 100 граммов — 100 долларов, но давали время, чтобы скинуть, как говорится, после выходных на сборах, и каждый день были весы. За этим очень сильно следили, за жировыми и за всем остальным такими вещами. Конечно, я старался, у меня не было таких возможностей, чтобы платить 100 долларов в сутки. В основном у людей, которые любят вкусно покушать, были штрафы. А кто у нас любит вкусно покушать и попить? Бразильчики», — сказал Яковлев в интервью Youtube-каналу «Broke Brothers».

33-летний Яковлев провел за «Спартак» 89 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.