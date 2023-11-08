Погребняк: «Считаю, что тренер из меня никудышный»

Сегодня, 22:50
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопрос о своих планах.
— Ваши творческие планы? Широков пошел на тренера учиться, а вы нет. Почему?
— Считаю, что тренер из меня никудышный, — приводит «РБ Спорт» слова Погребняка.
— Может быть, вам денег жалко за обучение?
— Есть такой момент. Если только «Чисто Питер» заплатит. Поговорим об этом.
Последним клубом Погребняка в профессиональной карьере был «Урал», который он покинул в 2021 году. Также 40-летний россиянин играл за «Тосно», «Динамо», «Рединг», «Фулхэм», «Штутгарт», «Зенит» и другие клубы. В настоящее время Погребняк выступает за команду «Чисто Питер» в Медиалиге.