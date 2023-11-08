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Медиалига (МКС)

Сегодня, 22:50

Погребняк: «Считаю, что тренер из меня никудышный»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопрос о своих планах.

— Ваши творческие планы? Широков пошел на тренера учиться, а вы нет. Почему?

— Считаю, что тренер из меня никудышный, — приводит «РБ Спорт» слова Погребняка.

— Может быть, вам денег жалко за обучение?

— Есть такой момент. Если только «Чисто Питер» заплатит. Поговорим об этом.

Последним клубом Погребняка в профессиональной карьере был «Урал», который он покинул в 2021 году. Также 40-летний россиянин играл за «Тосно», «Динамо», «Рединг», «Фулхэм», «Штутгарт», «Зенит» и другие клубы. В настоящее время Погребняк выступает за команду «Чисто Питер» в Медиалиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-pogrebnyak-schitayu-chto-trener-iz-menya-nikudy-shny-j/
Павел Погребняк
Футбол
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