Погребняк: «Считаю, что тренер из меня никудышный»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопрос о своих планах.

— Ваши творческие планы? Широков пошел на тренера учиться, а вы нет. Почему?

— Считаю, что тренер из меня никудышный, — приводит «РБ Спорт» слова Погребняка.

— Может быть, вам денег жалко за обучение?

— Есть такой момент. Если только «Чисто Питер» заплатит. Поговорим об этом.

Последним клубом Погребняка в профессиональной карьере был «Урал», который он покинул в 2021 году. Также 40-летний россиянин играл за «Тосно», «Динамо», «Рединг», «Фулхэм», «Штутгарт», «Зенит» и другие клубы. В настоящее время Погребняк выступает за команду «Чисто Питер» в Медиалиге.