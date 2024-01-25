Президент медиалиги: «Убежден, что уже в этом сезоне мы увидим команду Басты»

Президент медиалиги Николай Осипов в комментарии для «СЭ» высказался о переходе ростовского СКА из профессионального футбола в медийный.

Ранее команда, принадлежащая рэперу Басте, выступала в ФНЛ-2.

«Убежден, что уже в этом сезоне мы увидим команду Басты. Мне кажется, это большой и знаковый момент, когда команда из профессионального футбола переходит в медийный. Это в очередной раз подтверждает, что медиалига интересна не только молодому зрителю, который интересуется блоггингом, а в первую очередь людям, которые следят за футбольными функционерами. Безусловно, Василий Вакуленко таким является. Люди, имеющие частное отношение к футболу, понимают, что привлечь внимание к своей команде, не имеющей больших достижений, без больших бюджетов, чем могут похвастаться клубы РПЛ, без региональной поддержки — сложная история. А здесь, на футбольно-контентном поприще, делать футбол интереснее, и может получиться не хуже, чем в профессиональных лигах более низкого статуса», — сказал Осипов «СЭ».

Также Осипов считает, что медиафутбольным грандам будет интереснее находится в лиге после появления в ней команды Басты.

«Для нас это знаковое и важное решение Василия. Тот медийный флер, который несет эта команда, создаст еще больше внимания к лиге. Таким командам как «Амкал», 2DROTS, «Броуки», «Десятка» будет еще интереснее находится здесь», — добавил Осипов.

Баста стал владельцем «СКА Ростова» в 2019 году. В сезоне-2022/23 клуб выступал во второй лиге. Ростовчане заняли второе место в группе 1 «Б» второго дивизиона.