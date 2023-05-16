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Медиалига (МКС)

16 мая, 14:22

Жулин предложил создать команду медиалиги из фигуристов и хоккеистов

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Жулин считает, что в медиалиге можно создать команду из фигуристов и хоккеистов.

«Все возможно, конечно. Можно сделать ее смешанной, например хоккейную и фигурную. Команда была бы из фигуристов, кто уже закончил карьеру, потому что это травматичный вид спорта, ни один тренер не разрешит своему ученику участвовать. Возможно, Евгений Плющенко был бы участником и капитаном команды. Он достаточно молодой, здорово играет в футбол, насколько я помню. Он очень спортивный», — цитирует Жулина Legalbet.

Российский фигурист Евгений Плющенко выступал в медиалиге за команду «БроукБойз». 3 августа 2022 года двукратный олимпийский чемпион провел свой первый матч за медийную команду. Во время игры он получил травму паха.

Источник: https://legalbet.ru/news/zhulin-podderzhal-ideyu-sozdat-komandu-medialigi-iz/
Футбол
Александр Жулин
Евгений Плющенко
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