Жулин предложил создать команду медиалиги из фигуристов и хоккеистов

Российский тренер Александр Жулин считает, что в медиалиге можно создать команду из фигуристов и хоккеистов.

«Все возможно, конечно. Можно сделать ее смешанной, например хоккейную и фигурную. Команда была бы из фигуристов, кто уже закончил карьеру, потому что это травматичный вид спорта, ни один тренер не разрешит своему ученику участвовать. Возможно, Евгений Плющенко был бы участником и капитаном команды. Он достаточно молодой, здорово играет в футбол, насколько я помню. Он очень спортивный», — цитирует Жулина Legalbet.

Российский фигурист Евгений Плющенко выступал в медиалиге за команду «БроукБойз». 3 августа 2022 года двукратный олимпийский чемпион провел свой первый матч за медийную команду. Во время игры он получил травму паха.