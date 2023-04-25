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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:04

Зуев рассказал о своем отношении к чистому времени в медийном футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Основатель и руководитель футбольного клуба «Титан», который с третьего сезона стартует в Медийной футбольной лиге, Александр Зуев рассказал о своем отношении к нововведениям в правилах футбола в МФЛ.

«Медиафутбол изначально был маргинальным и сейчас потихоньку, с грехом пополам, от этого уходит. Новые правила вводятся, чтобы разнообразить процесс и хайповать, скажем так. Это плюс. Есть классический футбол, где играют 45 минут грязного времени. Вот Медиалига — 30 минут чистого времени, наслаждайтесь. Но мне не понравилось, что с появлением этого правила ушли определенные эмоции, даже банальные стычки. В футболе не прикольно, когда дерутся. Но когда выясняют отношения и спорят яро, это все равно какой-то перфоманс, эмоции. И ты на эти эмоции смотришь, потребляешь их и выдаешь свои. Это было прикольно. Но когда люди поняли, что они могут час спорить, а сыграют все равно чистых полчаса, они почему-то резко перестали спорить. Где-то на уровне подсознания тянули время, где-то еще что-то, а теперь они понимают, что потратят кучу сил и эмоций, а играть придется еще столько же. В таком контексте мне данное правило не нравится. С другой стороны, игрок пробегает рядом с тобой, ты его слегка цепляешь. Играть остается пять минут, он пять минут лежит, корчится от боли, хотя ему не больно, а добавляют потом три минуты. И вот это, конечно, очень печально выглядит. И, если смотреть с этой точки зрения, то 30 минут чистого времени — это уже круто», — приводит слова Зуева «Газете.Ru».

В медийном футболе матч играется два тайма по 30 минут чистого времени. Данное изменение было опробовано по ходу второго сезона и признано успешным.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/25/20293873.shtml?updated
Александр Зуев
Футбол
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