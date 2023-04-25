Зуев назвал главную ошибку медийных клубов

Руководитель медийного футбольного клуба «Титан» Александр Зуев считает, что медийные команды слишком зациклены на том, чтобы забрать деньги спонсоров, из-за чего они пытаются добиться статуса медийных игроков для футболистов, которые таковыми не являются.

«Когда те же «Козлы» выставили стартовый состав фактически из РПЛ. И вот там Шитов — я, болельщик «Динамо», пройду по улице и его не узнаю. Он медийный игрок. Или Логашов. Какие они медийные футболисты? Они больше в «Одноклассниках» сидят. Так же я не согласен с рядом наших футболистов со статусом «медийный». Но их хотя бы знает сообщество, и они какую-то активность проявляют. Давай посмотрим на отличие нашего медиафутбола от профессионального. Сравним с европейским, с американским. Какое основное отличие? Открытость. У каждого нормального клуба в Европе или Штатах, будь то НХЛ, НБА, американский или европейский футбол, есть свое клубное ТВ, где они открыто рассказывают, как живут игроки, что происходит на бровке во время игры. Это медиа. А что у нас? Подходишь к условному Захаряну и задаешь вопрос, он смотрит, что ты не в перечне спортивных изданий, и убегает. Потому что ему даст по шапке агент, даст по шапке клуб, а он сам еще не умеет говорить, поэтому может сморозить ерунду, за которую его будут клевать. С этой точки зрения медиафутбол может обогнать наш профессиональный спорт. Вопрос в том, в каком формате мы увидим наш медиафутбол, скажем, через два года», — приводит слова Зуева «Газета.Ru».