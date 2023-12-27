«Хочу работать в профессиональном футболе, но будет подло бросить больного батю». Кузнецов — о 2DROTS и «Енисее»

Главный тренер 2DROTS откровенно говорит о тяжелом выборе.

Сегодня состоится решающая встреча главного тренера медиафутбольной команды 2DROTS, капитана последнего чемпиона СССР — ЦСКА 1991 года Дмитрия Кузнецова с руководством «Енисея», пригласившего экс-полузащитника клубов ла лиги, участника чемпионатов мира и Европы в составе сборной России возглавить красноярский клуб. Накануне обозреватель «СЭ» сделал с тренером — двукратным чемпионом Медийной футбольной лиги — большое интервью, затронув в том числе тему возможного переезда из Москвы в Красноярск. Вот этот фрагмент.

— Надеетесь, что ваш даже не успех, а триумф в медийном футболе поможет в 58 лет перезапустить тренерскую карьеру в футболе профессиональном?

— Для этого должны быть претенденты, которые хотят, чтобы я работал в профессиональном футболе. Но у меня есть личные проблемы. Отец болеет, а семья для меня идет, конечно, на первом месте. Это долг чести. Я не могу опуститься до того, чтобы уехать и бросить батю. Папа со мной возился, в детстве меня на футбол водил, все время со мной был. Не могу уехать и сдать его в дом престарелых или еще куда-то. Это с моей стороны будет подло. Об этом не может быть и речи.

— В связи с этим вариант с вашим переходом из 2DROTS в «Енисей» нереален?

— Все будет решаться в среду. Должен быть финальный разговор. Спасибо «Енисею» за терпение, за сделанное мне предложение. За то, что дают мне варианты в связи со всеми моими обстоятельствами. Я еще не определился. Мне надо все тщательно взвесить. Из-за этого у меня все идет наперекосяк.

Естественно, я хочу заниматься профессиональным футболом. Он меня тянет. Я всю жизнь работал и лицензию получал для чего? Естественно, мне есть что дать и командам, чтобы они хорошо играли, и футболистам, чтобы они росли и выступали в более престижных клубах. Не бывает тренеров, которые хотят просто так работать, сидеть, развалив ноги, и получать деньги. Я хочу выигрывать и прогрессировать, бороться за трофеи. Это же интересно!

Но ситуация с отцом останавливает. Надо ее урегулировать, чтобы всем было хорошо. Думаю, перевозить батю в Красноярск нет смысла — хотя там говорят, что все будет нормально. Но он и здесь-то, в Москве, переезжал из Марьино на Пятницкое шоссе — и столько недовольства было! А теперь представьте, что начнется сейчас. Я ему дней десять назад сказал, что могу в «Енисей» уехать — так у него чуть инсульт не случился! Он говорил: «Как же я здесь один буду?» Он реально испугался.

82 года человеку. Я уезжаю на два дня — все, конец, у него паника начинается. А здесь ему в другой город переехать. И ладно бы ему было 70 лет. У него дом, он выходил, убирал снег — сейчас не может, у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Я стараюсь домой приехать вовремя. Приезжаю после тренировки — надо купить ему продукты, покормить, постирать. Развлечь, чтобы ему весело было дома. Телевизор включить, матчи поставить посмотреть, шоу какие-то. На мне его досуг. Вот такая у меня сейчас жизнь.

Но я не имею права отплатить отцу плохой монетой за то, что он возился со мной всю жизнь. Кто-то другой мог бы это сделать, я — нет. Мне очень стыдно перед «Енисеем» за то, что я ввязался в эти переговоры. Генеральный директор Дмитрий Федосеев со всей серьезностью к ним отнесся, большое спасибо и губернатору Михаилу Котюкову за то, что поверил в меня. Как мне им в глаза смотреть, как сейчас вести себя? Я себе места не нахожу.

Дмитрий Кузнецов с игроками 2DROTS. Фото Василий Пономарев/2DROTS

— С Федосеевым вы же с мини-футбольного «Норильского Никеля» знакомы, где работали сразу после окончания карьеры игрока?

— Когда я там работал, он был в совете директоров. Мы не пересекались, были знакомы заочно.

— Какие у вас отношения с руководством 2DROTS?

— Великолепные. За два года у меня ни дня не был подписан контракт или договор с ними. Мы работаем на честном слове, и оно всегда выполняется. Спасибо им за то, что они меня понимают. Я с ними всегда откровенен. Никогда ничего не говорю и не делаю за спиной. Конечно, нередко спорим, и это хорошо. В спорах рождается истина, только через них можно прийти к консенсусу.

— В процессе обсуждений ваших переговоров с «Енисеем» в СМИ постоянно сливаются зарплаты и предложения по ним — по меркам профессионального футбола очень небольшие. Как вы к этому относитесь?

— Кому-то это интересно, кто-то сливал разговоры... Звучали неправильные цифры. Люди то ли строили неправильные догадки, то ли хотели себя пропиарить в медиафутболе. Это некорректно. Лучше дождаться, когда все решится, и узнать правду, чем вбрасывать в медиапространство заведомо ложную информацию. Люди читают, звонят мне, спрашивают. Но такая у них, наверное, работа, у этих журналистов.

— Насколько верны, по крайней мере, цифры, что в 2DROTS ваша нынешняя зарплата — 180 тысяч рублей, а на новый сезон там же предлагают 250?

— Почти правильно — моя зарплата была 200 тысяч. А в первый год — 50 тысяч.

— Сколько?!

— Пятьдесят. Из которых 15 платил Николаичу, Альберту Осколкову, чтобы он мне помогал. Представляете?! (смеется)

— Как вы могли за такие деньги работать?

— Это было начало, и я должен был показать, что умею работать. По мере завоевания титулов зарплата поднималась. Теперь вот двести.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Если останетесь — со следующего сезона больше дадут?

— Если честно, вопрос идет только о «Енисее» — уйду я или нет. Естественно, мои ребята (руководители 2DROTS) хотят, чтобы я остался. Да, мы разговаривали, предложения были. Но я сказал: «Давайте разберусь в своих домашних делах, и мы потом все объявим». Спасибо им, что они не давят, не настаивают. Повторяю — у нас просто великолепные отношения.

— Что думает по поводу происходящего ваш ассистент и друг Осколков?

— Он сказал: «Викторыч, как только ты говоришь «да» — я уже стою с чемоданами в аэропорту». Они у меня дома стоят собранные. Вот что он заявил после предложения «Енисея».

В общем, ситуация для меня очень сложная. Когда тот или иной человек начинает говорить что-то, злословить, мне хочется ему сказать: поставь себя на мое место. Что бы ты делал в этом положении? Допустим, твоя мама болеет, а тебе надо надолго уезжать. Тебе предложили хорошую работу за хорошие деньги, с перспективой.

Но у тебя мама! Если ты уедешь, мамы не станет через месяц. И что ты будешь потом думать? Что из-за тебя мама умерла. Ты будешь себя винить, и это останется с тобой навсегда. Лучше этого избежать. Да, жертвуя чем-то. Жизнь — это всегда выбор. И как ты его сделаешь, так и будешь жить.

— То есть вы приняли для себя окончательное решение?

— Оно будет принято завтра (в среду, 27 декабря. — Прим. И.Р.), после встречи.

Полностью интервью с Кузнецовым — в ближайшее время