«Зимой проведем ЧМ по медиафутболу. Синама-Понголь уже собирает сборную Франции». Осипов — о будущем медиалиги, командах Дзюбы и Заремы

«СЭ» поговорил с президентом медиалиги Николаем Осиповым.

Интерес к медийному футболу постоянно растет. Чтобы узнать причины этого явления, а также подвести итоги прошедшего сезона, «СЭ» связался с президентом медиалиги Николаем Осиповым, который рассказал об отношениях с клубами РПЛ, командах Дзюбы, Слуцкого и Заремы, а также о мировом чемпионате, который планирует провести в ОАЭ.

«Мы приблизились к формату Супербоула»

— Как оцените прошедший сезон?

— Кажется, что сезон получится сверхуспешным в силу того, что внимание аудитории к финальным матчам менее популярных команд оказалось выше, нежели к играм грандов в регулярном сезоне. Тем самым хочется верить, что лига просто приобретает свою аудиторию, которой, безусловно, интереснее смотреть на 2DROTS, «Амкал», «Броук Бойз», но они также смотрят матчи финальной стадии, где выявляется чемпион лиги в целом.

Поэтому, если брать совокупные цифры, то сезон успешный. Мы никогда в жизни не получали такого количества просмотров: больше 60 миллионов «длинных» видео — трансляций и конференций, челленджей и обзоров. Плюс мы никогда не получали 5 миллионов углубленных просмотров в социальной сети «ВКонтакте» за финал — показатель в 2,5 раза превысил цифры предыдущих финалов. Это космический результат.

Если мы сравним 2022 и 2023 годы в плане посещаемости финальных матчей, то увидим хороший рост.

В 2022 году суммарно финалы первого и второго сезонов посетили 19 500 зрителей: 11 тысяч на «ВТБ Арене», 8500 — на арене «Краснодар-2».

В 2023-м общее число по финалам третьего и четвертого сезонов гораздо выше — 42 784 зрителя: 21 460 в «Лужниках» и 21 324 на «Волгоград Арене».

Общее число зрителей в четвертом сезоне — более 100 000 зрителей на трибунах.

Если говорить о просмотрах, то общее их число в третьем сезоне составляло 38 миллионов на YouTube. В четвертом сезоне — 30 миллионов на YouTube и 35 миллионов в «VK Видео». В четвертом сезоне лига расширила дистрибуцию трансляций — матчи продолжали показываться на YouTube, плюс добавились «VK Видео» и «Кинопоиск».

Весь плей-офф четвертого розыгрыша медиалиги получился захватывающим. Достаточно того факта, что сразу восемь матчей завершилось буллиталити, если учитывать стыковые встречи за выход в четвертьфинал между коллективами, занявшими вторые-третьи места на групповых этапах. Для сравнения: на ЧМ-2022 в Катаре зрители становились свидетелями «лотереи» всего пять раз, хотя сыграно там было на четыре матча больше.

Безусловно, этот сезон был прорывным за счет шоу, которое мы сделали внутри спортивного соревнования. С ним на территории России может сравниться разве что Олимпиада в Сочи. Мы приблизились к формату Супербоула. Да, может, это было на менее заполненных трибунах, нежели в США, но пришло 20 с лишним тысяч зрителей в Волгограде! На потраченный рубль мы получили больше, чем кто бы то ни был, пытавшийся сделать что-то похожее.

В Волгограде мы сделали не только крутое шоу, но и тематический ивент, который был посвящен 80-летней годовщине Сталинградской битвы. У нас был специальный ретропоказ, первый удар по мячу нанес ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Алексеевич Дубоносов.

— Есть ли реакция от европейских коллег, спортсменов?

— Коммуникация с Европой и с Америкой через запрещенные соцсети у меня уже несколько лет отсутствует. До этого я никогда себя публичным человеком не считал и не был таковым. Так что информацию получаю только от знакомых. Мы ведь чемпионат мира по медиафутболу планируем провести в ОАЭ зимой. И нас знают и уважают. Когда тебе пишет Синама-Понголь, что сборная Франции готова собраться под его руководством и быть на турнире... Открываешь скан паспорта со словами: «Блин, я же смотрел за ним в Лиге чемпионов не так давно!» (Синама-Понголь выиграл ЛЧ в 2005 году с «Ливерпулем», в России выступал за «Ростов». — Прим. «СЭ»). Вот это является классным индикатором узнаваемости проекта за пределами страны.

Илкай Гюндоган. Фото Reuters

«Лично знаком с Гюндоганом»

— Чемпионат мира — очень амбициозное название. Есть ли сейчас какой-то утвержденный список участников?

— Мы знаем только о заинтересованности, потому что дата не определена. До сих пор продолжаем собирать заявки. Есть ощущение, что турнир из 16 команд окажется верным решением. У нас есть команды из Латинской Америки, Азии. Точно будет команда ОАЭ. Конечно, хотел бы какую-то африканскую команду — Гану, Камерун, может быть, Кот-д'Ивуар. Плюс Европа. Есть интерес Армении, заявки от Азербайджана, Казахстана, Белоруссии и России, естественно.

Было бы здорово зацепить пару западноевропейских сборных. Ту же Францию. Кроме того, у нас есть диалог с Италией. Разговаривали с Пике по поводу Испании, но с его масштабным проектом наверняка могут возникнуть политические сложности. Это мои догадки. Не будь известных обстоятельств, у нас была бы Испания во главе с Пике и Касильясом.

На днях прочитал, что Кроос хочет создать свою лигу в Германии. Имея знакомство с Гюндоганом, уверен, мы можем добраться до Крооса через одно рукопожатие и пригласить немцев в феврале на территорию ОАЭ. Пока не знаю их отношения к этому. Но с Илкаем есть диалог. Возможно, через него получится воздействовать на Тони, чтобы залететь на нейтральную территорию, сыграть в чемпионате мира. Чем черт не шутит! Это было бы круто.

— Вы сказали, что знакомы с Гюндоганом. Лично?

— Да. У меня есть очень хороший друг, он давно познакомился с Илкаем. Они вместе проходили реабилитацию в Германии, когда тот еще играл в «Боруссии». Сдружились, потому что лечение проходило в пригороде, а досуг был очень простой: берешь машину и едешь в город. Восстановление после «крестов» — длительный период, особенно нахождение в клинике. Потом уже, находясь в Европе, периодически пересекались с ним.

— Если будет Бразилия, то что насчет Роналдиньо?

— Роналдиньо — это вообще человек, который на любые шоу срывается. Просто у него порой проблемы с законом. Помню, как мы ждали его с Савиолой, когда отправляли одного мальчишку на открытие академии «Барселоны» в Узбекистане. Там был Хавьер и должен был быть Роналдиньо, но не прилетел. Его просто арестовали в аэропорту. Он ненадежный, легенда футбола со специфическим образом жизни. Поэтому на него не всегда можно положиться. Но я хотел бы видеть других звезд, возможно, они будут.

— Финансовые запросы звезд мирового масштаба — не проблема?

— Зависит от того, какой будет цепочка посредников. Безусловно, каждый из таких великих футболистов не может стоить дешево. Обесценивать масштаб своей личности неправильно с точки зрения маркетинга. А они только этим сейчас живут. Думаю, что это подъемные цифры, исходя из любви аудитории к этому человеку. Хочется, чтобы был качественный пул звезд футбола. Работа ведется.

— Когда будет этот турнир?

— Ближе к концу февраля 2024 года. Более того, у нас есть активность, которая не менее важна. Это Суперкубок медиалиги. Турнир пройдет либо в Абу-Даби, либо в Дубае с начала февраля до десятых чисел. После этого было бы правильно оставить часть футболистов, составить из них сборную, и в двадцатых числах начать чемпионат мира, чтобы уложиться в три недели и спокойно вернуться в Россию. Дальше будет юбилейный пятый сезон медиалиги. Следующий чемпион будет единственным в году, ограничимся одним сезоном. Это повысит значимость трофея.

— Еще будет игра сборной медиалиги против сборной ФНЛ!

— Общаюсь с президентом ФНЛ Наилем Измайловым. Рады, что наш партнер берет большую часть организации матча на себя! Мы тут просто как почетные гости. Я очень хочу в Каспийск. Знаю этот город, люблю Дагестан. Плюс у меня жена наполовину дагестанка. Теплый и гостеприимный народ. Плюс у нас ребят в сборной достаточно много из Дагестана. Будет здорово! Для нас это большой вызов.

Именно для таких матчей создавалась сборная, чтобы можно было конкурентоспособно противостоять профессиональному футболу.

— Где-то видел, что рассматривается приглашение Хасбика. Насколько это реально?

— Дело в том, что, насколько я знаю, кто-то из руководства «Динамо» (Махачкала) находится в близких отношениях с Хасбуллой. Он периодически сам приходит на матчи этой команды, поэтому мне кажется, что Хасбик с кайфом залетит! Уверен, что его уже пригласили. Плюс есть Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов. Кажется, что у нас на матче может собраться спортивная элита, представляющая не только Дагестан, но и всю Россию.

— Тот же Хабиб играет в футбол и в хорошей форме. Есть ли возможность увидеть его как гостя, который выйдет на замену на 5 минут?

— Я бы с удовольствием увидел его на протяжении 50 минут. В составе ФНЛ я готов воспринять его как соперника на футбольном поле, поддерживающего инициативу. Это был бы «вау-эффект», уважение выдающегося спортсмена по отношению к нашему делу. Я бы офигел!

Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Аудитория медиалиги — 18-34 года»

— Взаимодействовали ли с РФС по поводу ретроматчей?

— Вообще история, которую делает Кирилл Терешин с РФС, мне очень импонирует. Это вызывает интерес аудитории, подпитывает любовь к спорту. Мое поколение как раз выросло на футболе именно этих личностей. Шоу-формат, иногда как в театре. Это очень крутые акции. Если бы с нашей стороны потребовалось бы какое-то участие, помощь, консультация и медийное усиление, мы бы никогда не отказались. У нас самих был заход на ретро в Волгограде, трансляцию даже дали в черно-белом фильтре.

Кто не знает истории, обречен на отсутствие будущего. Это сто процентов так. Молодое поколение, которое смотрит медиалигу, должно с помощью родителей ходить на матчи выдающихся футболистов нашей юности, чтобы знать историю. Мы за преемственность поколений, хотим, чтобы большой футбол получил омоложение своей аудитории за счет нашей.

— Какой средний возраст человека, который смотрит трансляцию медиалиги?

— 86 процентов аудитории медиалиги — 18-34 года. Это статистика YouТube. Насколько эта выборка достоверна? Не верить YouТube у меня нет оснований.

— Будут ли в следующем сезоне новые команды?

— Есть стартапы с определенной философией. Хочется, чтобы они имели собственный почерк, стиль и аутентичность. Существует команда, например, где управлением будут заниматься девушки. А играть, естественно, ребята.

Есть проект команды в стиле спортивного «Универа» — планируют снимать сериал про жизнь футболистов, как будто бы каждый из них — студент спортивного вуза. По мне, прикольный концепт, но его надо реализовать. Там самое главное, что люди с большим медийным прошлым: знаменитые актеры, комики. Это прикольный формат, где они точно могут вытянуть.

Есть желание, чтобы Вася Вакуленко (Баста) оказался внутри медиафутбола со своей любовью к этой игре. Зная его боление за ЦСКА, было бы круто получить антагониста «Народной команды» (болельщики «Спартака». — Прим. «СЭ»), но без проявлений агрессии. Медиапротивостояние могло бы получиться прикольным.

Ходят слухи, и это небезосновательно, что Леонид Слуцкий и Артем Дзюба заинтересованы медийной историей. Но тут хочется, чтобы их вовлеченность была больше, чем у некоторых других больших личностей. Команда Дзюбы и Слуцкого — это классно, но если во время матчей их нет, то с тем же успехом можно назвать командой Илона Маска или Марка Цукерберга.

— Давайте по порядку. Женская команда — Зарема Салихова. Вроде бы она сейчас не в России. Как сейчас выстраивается диалог с бывшим членом совета директоров «Спартака»?

— Знакомство Заремы с медиафутболом, как мне кажется, пошло от Димы Егорова. Буду с удовольствием называть имена людей, которые помогают привлекать внимание людей такой величины. Я знаю, что Димка в период создания лиги на эту тему дискутировал. Она о нас в курсе, я это знаю. От людей, которые будут находиться в руководстве этой команды, я информацию о ее возможном участии получил. Лично не общался. Не буду лукавить здесь, мы не знакомы. Но у меня нет никаких предпосылок к тому, чтобы не доверять людям, с кем я вел диалог. Если Зарема присоединится к этой команде, это будет украшением медийного футбола и профессионального футбола в целом. В целом это даст новый виток развития сумасшедших пикировок внутри соцсетей на предмет результатов матчей, высказываний одних людей по отношению к другим и так далее.

— Мне кажется, если бы она оказалась на скамейке с телефоном в прямом эфире, это было бы феноменально.

— Да, если пофантазировать: микрофон с какими-то подсказками, советами, критикой того или иного эпизода — безусловно, потрясающее зрелище.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Следующая команда — Дзюба и Слуцкий. Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев говорил, что они даже переманивали футболистов у его клуба. С вашей точки зрения, их желание создать команду осуществимо?

— Я знаком с Артемом с момента его выступления в «Спартаке». Мы в дружеских хороших отношениях. На предмет создания команды в лиге мы с ним обмолвились двумя фразами при встрече на финале медиалиги. Он был со Слуцким в «Лужниках». Дзюба сказал: «Все, к вам залетаем». Я ответил, что это суперрешение. Со Слуцким долго общались о команде перед стартом четвертого сезона. Было понятно, что он заинтересован, есть вовлеченность, своя философия формирования команды. Возможно, просто кто-то из ФК «10» интересен Леониду Викторовичу из-за того, что их пути пересекались ранее. Но мы уже сезон начали, они не успели заявиться. Если Слуцкий и Дзюба придут, хотелось бы, чтобы их вовлеченность была не меньше, чем у Азамата или Миши Литвина. Тогда эта команда будет интересной.

— Азамат Мусагалиев рассказывал, что Слуцкий его заблокировал. Как у вас складываются отношения с Леонидом Викторовичем?

— Сквозь призму юмора скажу, что настойчивость Азамата Тахировича позволяет «Десятке» развиваться семимильными шагами. Но, возможно, Слуцкий не такой живой в диалоге на тему медийного футбола, нежели Азамат Тахирович. Соответственно, его стало слишком много для Леонида Викторовича, поэтому он его в черный список и отправил. Причем это произошло на теме трудоустройства Слуцкого в тренерский штаб ФК «10». Там было что-то в контексте: «Викторович, ты там сидишь без дела, залетай! Тут тренерское место освободилось».

— Слуцкий действительно мог зайти в ФК «10»?

— Да, на должность тренера. Это был бы просто разрыв шаблонов.

- Есть еще одна команда «Бей Беги», которая ассоциируется с создателями — Джикией и Соболевым. Вы сказали, что Соболев перегорел. Почему так?

- Я опирался на диалог с Ираклием Санаей, одним из президентов клуба. Он сказал, что у них есть диссонанс: Джикия не играет, не заладился сезон, вопросы по контракту в «Спартаке». Плюс у Соболева не все понятно с господином Абаскалем. Ребята, конечно, не могут фокусироваться в должной степени на жизни «Бей Беги». Более того, Саня, являясь более эмоциональным человеком, действительно немного выгорел, разочаровался. Я с ним не говорил лично, это со слов третьего руководителя. Саная заявил: «Мы с Джикией точно эту историю бросать не хотим. Будем продолжать развивать и двигаться внутри медийного сообщества, но, скорее всего, под другим брендом, с другой философией, концепцией«. Понятное дело, масштаб личности Джикии заставляет людей обращать внимание на все, что он делает. Мы очень благодарны «Бей Беги», что в момент образования команды мы получили Тюкавина, Захаряна, Литвинова, Умярова, Джикию, Соболева на бровке на стадионе «Луч». Мы получили Зиеша и Промеса на «Открытие Арене«. В конце концов, мы получили спартаковское дерби на домашнем стадионе благодаря вовлеченности ребят в этот процесс. Имея огромный кредит уважения и доверия, мы ждем появления чего-то нового под руководством Джикии и Санаи. Но как клуб «Бей Беги» прекратил свое существование.

— Кейс с Зиешем вышел оглушительным. Чувствовалось, как все ждали его приезда. Потом Промес сказал, что возможно приглашение Депая.

— Мемфис сам по себе очень яркий персонаж. В следующем сезоне будем пытаться сделать что-то похожее с участием друзей Квинси.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Карпин и Черчесов будут не столь категоричны к коллаборации»

— Как выстраивается ваше взаимодействие с клубами? С кем наиболее комфортно?

— Начал бы с «Ростова». Для меня очень показательно было участие сборной медиалиги в челленджах в Зимнем кубке РПЛ в этом году. Помощник Карпина Осинов привез Щетинина и Цулая. Вовлеченность «Ростова» была потрясающая! «Спартак» не привез никого, хотя была договоренность. «Сочи» привез Жоаозиньо, «Краснодар» - Кривцова, который сидел молчал, а на поле в порядке! Начинается сезон, Кривцов один из лучших, клуб на первом месте. Щетинин забивает. Жоаозиньо — тоже вопросов нет. Приехали руководители клубов, первые помощники, тренеры. Людям понравилось. Понимаю, что Карпин как тренер «Ростова» скорее за наше медиадвижение. Он понимает, что это классно. Не просто так он подкалывает Артема Нтумбу в коротких видео, которые попадаются в соцсетях. Карпин медийный человек в хорошем смысле этого слова, с чувством юмора. Если поступит предложение, уверен, «Ростов» сыграет с командой из медиалиги или со сборной. Если же говорить о национальной команде России, то это другая ответственность. Поэтому Карпин имеет полное право на скепсис.

Если говорить о других клубах: «Зенит», «Динамо», ЦСКА положительно смотрят на то, что мы делаем. Они осознают, что молодая аудитория, которая есть у нас — их потенциальные болельщики. Глупо игнорировать возможность коммуникации с нами на данном этапе. «Крылья Советов» сыграли со сборной медиалиги — всем все понравилось. Даже на канале клуба просмотры рекордные. Есть ощущение, что футбольное сообщество относится к нам лояльно, с пониманием того, что мы можем дать им и что они могут дать нам.

— Вы критично говорили про Абаскаля, отмечая, что Карпин и Черчесов более лояльны медиалиге. Представляете, как стоит Черчесов и юные журналисты бегают и снимают его?

— Уверен, что Станислав Саламович отнесется к этому правильно с точки зрения восприятия. Улыбнется, даст интервью, пошутит. Это человек, который много что видел, знает, выиграл. Его отношение к молодой аудитории правильное. Если к нему подойдет восемнадцатилетний журналист, то Станислав Саламович спокойно на все это отреагирует. Отношение точно разительно отличается от того, что у господина Абаскаля. Во мне говорят два человека: болельщик «Спартака» с многолетним стажем и руководитель проекта, который имеет прямую заинтересованность в росте. Это мечта детства - находиться на матче любимой команды и твоего детища. Дает ощущение двойного экстаза. К Абаскалю я отношусь классно. Я радовался за успехи красно-белых поначалу, но потом пошла какая-то чехарда. Мы привыкли говорить то, что ты думаем. Я просто высказал свое мнение, потому что у нас так принято. Для меня негативное отношение Абаскаля к медиафутболу было непонятно. Человек из Европы лишает людей возможности увидеть праздник, шоу, улыбнуться, расслабиться, может, на фоне не очень хороших турнирных результатов. Тогда и сказал, что Карпин и Черчесов были бы не столь категоричны к коллаборации.

— То есть именно Абаскаль блокирует возможный матч?

— На Зимнем кубке РПЛ должны были принять участие в челленджах четыре клуба. «Спартак» просто не прислал футболистов. Насколько я знаю, Абаскаль думает: «Я против лишних десяти ударов с правой и с левой». Если бы это работало, то понятно, вопросов нет. Но когда это не работает, что мы и видим, кажется, можно попробовать ситуацию исправить. Коллаборация ЦСКА с 2DROTS вышла великолепной. «Крыльев» с медиалигой — великолепной. «Динамо» с «Амкалом» и 2DROTS — офигенный кейс. Они играют для болельщиков. Мы ценим и любим фанатов. Дайте нам лишний раз сделать праздник!

— Смолов говорил, что не будет позором, если они проиграют 2DROTS.

— Нужно понимать, что настрой на матчи еврокубков у них был бы другой. Это праздник, шоу для болельщиков. Конечно, нельзя было бы говорить в случае проигрыша «Динамо», что уровень этой команды - медиалига. Мы просто порадовались бы за 2DROTS. Для бело-голубых это не стало бы трагедией. Трагедия — вылет в первую лигу. А здесь просто улыбнулись бы и поговорили несколько дней об информационной бомбе.

— Были разговоры, что возможны матчи с клубами на Зимнем кубке РПЛ.

— У нас общий партнер с РПЛ, плюс очень хорошо общаемся с руководством лиги. Логично было бы совместить два проекта в нечто интересное. Поначалу риторика была максимально положительной, но потом ситуация развернулась. Может быть, со стороны «Спартака» или «Краснодара», не знаю. Не буду гадать сейчас. Насколько я знаю, даже состав участников Зимнего кубка пока не определен. Надеюсь, что руководители РПЛ и спонсоры прислушаются к нам и попробуют организовать хотя бы матч, например, победителя Кубка с победителем нашего Суперкубка.

Александр Медведев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Александр Медведев в полном порядке!»

— «Чисто Питер» плюс генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Как вам?

— Это же круто, прорыв! Это можно занести в актив четвертого сезона. Мы были заинтересованы в развитии географии. Было бы нелепым отсутствие в таком большом культурно богатом городе команды медиалиги. Спасибо руководству футбола Северо-Запада, что на встрече, которую они организовали, нас услышали. В результате современный подход в том числе Александра Медведева позволил создать уникальную команду.

— Александр Иванович в порядке?

— В полном! Когда они играли в Москве, в плей-офф он вышел в начале матча, потом заменился. Но все равно Медведев простоял весь матч в футболке, дождевике и шортах. Я стоял в шапке и куртке, мне было зябко, мягко говоря, потому что шел дождь. Если бы я в 68 лет решил рискнуть здоровьем так постоять на бровке, меня бы могли смело увезти с воспалением легких. А тут масштаб личности согревал. Как ни в чем не бывало он пошел в раздевалку, переоделся и поехал по своим делам. Офигеть!

— Давно ходят слухи о создании хоккейной медиалиги.

— Мы готовим хоккей. В ближайшее время выйдем с анонсом. Сейчас проект упаковывается, в ближайшее время, думаю, объявим. Мы метим на Рождество 2024 года. Это будет зимняя классика. Рождественское настроение, иллюминация — это кайф. Надеюсь, Александр Медведев тоже не пройдет мимо этой истории, и мы увидим команду из Санкт-Петербурга в хоккейной медиалиге.

— Имеется ли коммуникация с КХЛ?

— Была в прошлом году. Знаю, что есть желание сделать что-то вместе на предмет истории, где команды центральной части России на базе молодежи организовали бы по нашим правилам свой турнир: «Авангард», «Трактор», «Металлург», «Салават Юлаев». Заливали бы катки рядом с ледовыми дворцами, раз в неделю-две проходили бы выездные туры. Тогда мы эту историю не успели реализовать. Сейчас есть ощущение, что мы дожмем. Должен получиться классный проект. Мы заинтересованы в открытости, полном погружении в процесс.

— Планируются ли звездные гости по типу Ковальчука, Овечкина?

— Безусловно, этого бы сильно хотелось. Уверен, никто не откажется. Возможность знакомства позволяет это сделать. Уверен, что из профессиональной лиги мы много кого можем подтянуть. Тот же Роман Ротенберг сам в полном порядке, плюс знаком с медиа не понаслышке. Это яркий молодой тренер, дающий громкие интервью на разные темы. Представляете такой тандем — Медведев — Ротенберг? Много ребят, которые играли в футбол, классно катаются. В таком сочетании это просто разрыв шаблонов.

— До чего может дорасти медийный футбол? Каким вы видите его в перспективе?

— Практически с первого дня я понял, что мы, возможно, являемся родоначальниками нового вида спорта. Большое желание сделать так, чтобы медийные франшизы развивались именно в индустрии вида спорта 2.0. Зрители должны выбирать, что смотреть: более профессиональный спорт или нет. Главное — здоровый образ жизни. Кажется, что с помощью новых технологий можно сделать спорт еще интереснее.

— Как президенту вам нужно решать очень много задач, у всех клубов разные мнения по тем или иным вопросам. Как удается все улаживать?

— Медийный футбол занимает очень много времени. Я трудолюбивый и умеющий расставлять приоритеты человек. Сейчас нужно сделать, возможно, один из самых прорывных проектов десятилетия в сфере спорта. Пока есть силы, надо их использовать. Безусловно, понимаю, что детям требуется время, у меня их двое. Плюс у меня прекрасная жена. Хочется сейчас, понимая вектор развития, обзавестись еще более компетентной командой. Каждый процесс лиги проходит через меня. Так как это направление новое, оно требует времени для обучения. Сейчас происходит переформатирование во всех сферах. Это вопрос большой дистанции: рано или поздно появятся люди, которым можно будет делегировать полномочия. У нас есть команда. Дима Кортава сделает все, чтобы матч прошел правильно, а Артем Галкин, чтобы показать его так круто, чтобы профессиональный спорт завидовал. Но все равно много еще моментов требуют личного участия.