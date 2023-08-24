Булыкин считает, что Месси готовится к пенсии в «Интер Майами»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» победу «Интер Майами» над «Цинциннати» в 1/2 финала Открытого кубка США (3:3, пен. — 5:4).

Нападающий клуба из Майами Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и отметился двумя голевыми передачами. Также он реализовал свой 11-метровый в серии пенальти.

«Месси — один из величайших футболистов. Тут можно не подбирать эпитеты. Он делает результат, а в лиге послабее — тащит всю команду. Месси выбрал для себя такой путь, значит, посчитал его для себя правильным. Уже готовится к пенсии, если можно так сказать. И выбрал комфортный чемпионат, и комфортную страну, и приличные деньги. МЛС полегче, чем какой-то европейский чемпионат, поэтому Месси может там ходить пешком, а потом включиться и забить гол. Хотя он и в Европе так делал. Есть его феномен, что он может в одном моменте разобраться и сделать результат. И все это происходит в Америке, отражается на команде, которая перед этим не могла выигрывать матчи, а сейчас поймала кураж. И благодаря Месси и его игре завоевывает трофеи», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч с «Цинциннати» стал 8-м для 36-летнего аргентинца за «Интер Майами». Он впервые ушел с поля без забитого гола в игровое время. Всего на его счету теперь 10 голов и 3 голевые передачи в составе американского клуба.