Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 07:59

Фелипе Мело заявил, что Месси по-прежнему продолжает впечатлять своей игрой

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Ювентуса» Фелипе Мело считает, что форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч».

«У Месси нет той скорости, которая у него была несколько лет назад, но он читает игру и видит определенные вещи гораздо лучше, чем раньше. Он по-прежнему лучший игрок в мире. Это безумие. Вот почему он выиграл «Золотой мяч», — приводит Goal слова Мело.

Месси — воспитанник академии «Барселоны». Вместе с этим клубом аргентинец завоевал десять титулов чемпиона Испании, четыре — Лиги чемпионов, выиграл три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. С 2021 по 2023 год он выступал за «ПСЖ», а в июне перешел в «Интер Майами» из МЛС. 36-летний форвард является обладателем восьми «Золотых мячей».

Источник: https://www.goal.com/en/lists/felipe-melo-lionel-messi-inter-miami/blt7ad9ab83960634bd#csf203d25465bdf35d
Лионель Месси
Футбол
0
Читайте также
Отбор Евро 2024, что решается сегодня: Хорватия или Уэльс — этот расклад в том числе зависит от Армении
«Любой упавший с неба мяч словно умирает у него на ноге». Почему Бербатов был уникальным нападающим
Антонов назвал новый пакет помощи США для Украины успокоительной пилюлей
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Премьер-министр Японии выразил готовность к запуску спутника КНДР
На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Артета назвал Месси самым влиятельным игроком в истории футбола