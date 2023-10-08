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«Интер Майами» Лионеля Месси примет «Цинциннати» в регулярном чемпионате МЛС. Матч пройдет в ночь на 8 октября на стадионе DRV PNK Stadium в Форт-Лодердейле, США. Начало — в 02:30 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Интер Майами» — «Цинциннати» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Официальной трансляции в России не будет. Смотреть матч бесплатно в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте».
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