Матч «Интер Майами» — «Цинциннати» пройдет в ночь на 8 октября в 02:30 мск

«Интер Майами» Лионеля Месси примет «Цинциннати» в регулярном чемпионате МЛС. Матч пройдет в ночь на 8 октября на стадионе DRV PNK Stadium в Форт-Лодердейле, США. Начало — в 02:30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Интер Майами» — «Цинциннати» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Официальной трансляции в России не будет. Смотреть матч бесплатно в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте».

36-летний аргентинец Лионель Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» летом 2023-го. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025 года. В августе нападающий вместе с командой выиграл Кубок лиг. Форвард сборной Аргентины из-за повреждения ноги пропустил четыре игры подряд и пять из шести последних. Ожидается, что он может сыграть в игре против «Цинциннати». Форвард сборной Аргентины из-за повреждения ноги пропустил четыре игры подряд и пять из шести последних. Ожидается, что он может сыграть в игре против «Цинциннати».

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей.