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МЛС (MLS)

Сегодня, 09:44

«Интер Майами» хочет подписать Давида де Хеа

Алина Савинова
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет пригласить испанского вратаря Давида де Хеа в клуб из МЛС, сообщает Daily Star.

Летом этого года у футболиста истек контракт с «Манчестер Юнайтед». С тех пор он находится в статусе свободного агента. За «красных дьяволов» голкипер выступал с 2011 года. Он провел 545 матчей, пропустил 590 мячей и 190 раз отыграл на ноль.

В ноябре сообщалось, что де Хеа может завершить карьеру и приобрести футбольную команду «Эльденсе», которая выступает во второй испанской лиге.

В летнее трансферное окно в «Интер Майами» перешел аргентинский нападающий Лионель Месси.

Давид де Хеа
Дэвид Бекхэм
ФК Интер Майами
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