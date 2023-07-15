Анчелотти: «Подписание Месси поможет привлечь в США новую аудиторию»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о популярности футбола в США после перехода Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Футбол в США соревнуется с очень популярными видами спорта. Подписание Месси в «Интер Майами» поможет с ростом [аудитории].

Атмосфера на стадионах, в частности на «Роуз Боул» [где «Реал» сыграет товарищеским матч с «Миланом"] будет потрясающей. Здесь [на «Роуз Боул"] у меня плохи воспоминания, ведь я проиграл в финале чемпионата мира со сборной Бразилии», — цитирует Анчелотти ESPN.

Ранее специалист прокомментировал предстоящий в рамках тура по США матч между «Реалом» и «Барселоной».