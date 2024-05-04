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Сегодня, 06:30

Генеральный менеджер «Интер Майами» рассказал, как переход Месси повлиял на доходы клуба

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Интер Майами» Хавьер Асенси рассказал, что с приходом нападающего Лионеля Месси доходы клуба выросли.

«С приходом Месси мы прошли путь от команды с бюджетом в размере 60 с лишним миллионов до 125 или 130 миллионов. В этом году обороты составят 200 миллионов или больше. Это огромная сумма, учитывая временный стадион», — цитирует Асенси EFE.

Месси перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Его контракт рассчитан до декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне 36-летний Месси в 10 матчах за команду забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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