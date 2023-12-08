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МЛС (MLS)

Сегодня, 10:54

Кьеллини намекнул на завершение карьеры

Виктория Кравченко
Джорджо Кьеллини.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини перед матчем финала Кубка МЛС намекнул на завершение карьеры.

«Я должен понять, кого мне слушать: голову, сердце или ноги. Есть много разных сигналов... Это может быть моя последняя игра, посмотрим», — цитирует Кьеллини Goal.

39-летний Кьеллини известен по выступлениям за «Ювентус» и национальную сборную Италии. С национальной командой он выиграл чемпионат Европы-2020, который из-за пандемии состоялся на год позже. С 2022 года защитник играет за «Лос-Анджелес».

Джорджо Кьеллини
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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