Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 21:18

Месси назвал индивидуальные награды второстепенными

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался возможном получении восьмого «Золотого мяча».

«Правда в том, что, как я уже говорил, это хорошая награда. Но мне повезло выиграть все: я выиграл Лигу чемпионов, Кубок Америки, национальные лиги и чемпионат мира, это важные награды, а индивидуальные призы второстепенны. И хотя приятно их получать, важно другое», — приводит слова Месси AS.

Летом этого года Месси подписал контракт с «Интер Майами», который выступает в МЛС. 36-летний аргентинец провел 11 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября 2023 года.

Источник: https://us.as.com/futbol/messi-sobre-el-balon-de-oro-gane-champions-ligas-copa-america-y-mundial-esos-son-los-premios-importantes-n/?id_externo_rsoc=CM_ES_TW
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
4
Обсудить
Читайте также
Экс-игроку сборной России Марату Измайлову исполняется 41 год
Нейтральным спортсменам из России не выплатят призовые за медали на ОИ-2024
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси и Альба не сыграют в следующем туре МЛС