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Сегодня, 22:04

Месси стал совладельцем киберспортивного клуба Агуэро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси и Серхио Агуэро.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал совладельцем киберспортивного клуба KRU Esports.

О присоединении Месси к организации сообщили в соцсетях KRU Esports. Команду основал его бывший партнер по сборной Аргентины Серхио Агуэро.

«Для меня большая честь, что Месси стал частью KRU. Он лучший футболист в истории, а также отличный друг. Он личность, которая вдохновляет всех», – заявил Агуэро.

Команды KRU Esports выступают в нескольких популярных кибеспортивных дисциплинах, среди которых Valorant и Rocket League.

Лионель Месси
Серхио Агуэро
Киберспорт
Футбол
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