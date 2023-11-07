Месси стал совладельцем киберспортивного клуба Агуэро

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал совладельцем киберспортивного клуба KRU Esports.

О присоединении Месси к организации сообщили в соцсетях KRU Esports. Команду основал его бывший партнер по сборной Аргентины Серхио Агуэро.

«Для меня большая честь, что Месси стал частью KRU. Он лучший футболист в истории, а также отличный друг. Он личность, которая вдохновляет всех», – заявил Агуэро.

Команды KRU Esports выступают в нескольких популярных кибеспортивных дисциплинах, среди которых Valorant и Rocket League.