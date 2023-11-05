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МЛС (MLS)

Сегодня, 15:07

Месси заявил, что командные награды для него важнее «Золотого мяча»

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, что для него значит «Золотой мяч».

«Конечно, «Золотой мяч» — очень хороший приз из-за его престижа. Но я всегда говорил, что для меня важнее всего командные награды. Мне посчастливилось выиграть все возможные трофеи в составе «Барселоны», а также в составе сборной Аргентины, и это самое главное для меня. Завершить карьеру в Европе со всеми этими трофеями — что-то невероятное. Тем не менее «Золотой мяч» — это очень особенная награда, — приводит L'Equipe слова Месси.

36-летний Месси является обладателем восьми «Золотых мячей». С 2021 по 2023 год он выступал за «ПСЖ». В июне футболист перешел в «Интер Майами» из МЛС.

Месси — воспитанник академии «Барселоны». Вместе с этим клубом аргентинец завоевал десять титулов чемпиона Испании, четыре — Лиги чемпионов, выиграл три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. В составе «ПСЖ» форвард стал двукратным чемпионом Франции. Также на его счету «золото» Олимпийских игр 2008 года и победа в чемпионате мира-2022.

Источник: https://www.lequipe.fr/France-Football/Article/Lionel-messi-laureat-d-un-huitieme-ballon-d-or-je-me-suis-battu-toute-ma-vie-pour-ce-reve/1429116
Лионель Месси
Футбол
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