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МЛС (MLS)

2 апреля, 21:40

Месси восстановился после травмы задней поверхности бедра

Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе после травмы задней поверхности бедра, сообщает Daily Mail.

По информации источника, во вторник, 2 апреля, 36-летний аргентинец был замечен на утренней тренировке команды в преддверии матча 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Монтерреем». Игра состоится 4 апреля.

Из-за повреждения Месси не смог принять участия в трех последних матчах «Интер Майами» в MLS, а также пропустил товарищеские игры сборной Аргентины с Сальвадором (3:0) и Коста-Рикой (3:1).

В нынешнем сезоне Месси отыграл 5 матчей за «Интер Майами», забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

Источник: Daily Mail
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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