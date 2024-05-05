МЛС: «Месси — не человек, величайший футболист в истории»

Пресс-служба МЛС восхитилась игрой форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2). В активе 36-летнего аргентинца один гол и пять ассистов.

«Месси — не человек. Это величайший футболист в истории», — говорится в публикации лиги.

Месси забил гол и сделал пять результативных передач. 36-летний аргентинец впервые в карьере оформил пента-трик из передач в одном матче. Также он стал первым игроком в истории МЛС, кому это удалось.

После этого матча «Интер Майами» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Ред Буллс» с 17 очками — на четвертой строчке.