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Сегодня, 17:25

Источник: Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами»

Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в скором времени может стать одноклубником форварда Лионеля Месси в «Интер Майами». Об этом сообщает журналист Абдулазиз Аль-Осаими.

По данным инсайдера, владельцу клуба Дэвиду Бекхэму нравится идея объединить в одной команде двух звездных футболистов.

В текущем сезоне саудовской про-лиги Роналду сыграл в 27 матчах, в которых забил 32 гола и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт португальца с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года. В нынешнем розыгрыше MLS аргентинец принял участие в восьми играх, отличившись 10 забитыми мячами и 9 результативными передачами.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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