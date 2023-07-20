Руни встал на защиту МЛС после критики со стороны Роналду

Главный тренер клуба «Ди-Си Юнайтед» из МЛС Уэйн Руни не согласился с высказываниями нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду о североамериканской лиге.

Португалец заявил, что «лига Саудовской Аравии лучше, чем МЛС».

«У МЛС есть все возможности стать одной из крупнейших лиг. Можно видеть, как Саудовская Аравия пытается заполучить определенных игроков. Так что для МЛС переход Месси стал огромным событием. Как еще лига могла показать, что может конкурировать с саудовскими богатствами, нежели чем заполучить Месси? Качество здесь очень высокое. Вероятно, к лиге есть некоторое неуважение. Вам звонят агенты, и это почти оскорбление для некоторых игроков, которых вам предлагают — они не готовы и не достаточно хороши, чтобы играть в этой лиге», — приводит слова Руни The Athletic.

Ранее Лионель Месси и Серхио Бускетс заключили с «Интер Майами» контракты до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Роналду с января 2023 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В прошедшем сезоне 38-летний португалец провел 19 матчей за команду, забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи.