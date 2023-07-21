Спортивный директор «Интер Майами»: «Альба поможет достичь целей в краткосрочной и долгосрочной перспективе»

Спортивный директор «Интер Майами» Крис Хендерсон прокомментировал переход защитника Жорди Альбы.

«Альба — опытный и динамичный игрок. Мы рады видеть его в своей команде. Жорди уже более десяти лет доказывает, что является одним из лучших крайних защитников в мировом футболе. Он надежен в обороне и способен вносить вклад, когда команда атакует. Мы знаем, что он поможет нашему клубу достичь целей в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — приводит слова Хендерсона BBC.

20 июля «Интер Майами» объявил о переходе Альбы на правах свободного агента. Защитник будет выступать за новый клуб под 18-м номером.

Альба с 2012 по 2023 год играл за «Барселону». Летом он покинул каталонский клуб в статусе свободного агента. В составе «Барселоны» Альба 6 раз становился чемпионом Испании, 5 раз завоевал Кубок Испании и становился победителем Лиги чемпионов.