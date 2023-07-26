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Сегодня, 05:53

Тэйлор: «Играть с Месси — сбывшаяся мечта»

Евгений Козинов
Корреспондент
Роберт Тэйлор и Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Полузащитник «Интер Майами» Роберт Тэйлор после победы над «Атлантой» (4:0) во 2-м туре Кубка лиг отметил, что мечтал играть с Лионелем Месси. 28-летний финн в этой встрече оформил дубль.

«Он лучший игрок в мире. Это то, что он делает. Играть с ним — сбывшаяся мечта. Думаю, все видят, что Месси делает. Он может делать с мячом все. Он принимает правильные решения в 100 процентах случаев. Он привносит в команду очень много качества», — цитирует USA Today Тэйлора.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.

Лионель Месси. Покорение Америки. У Месси два гола, результативный пас и шикарная связка с игроком из Финляндии
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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