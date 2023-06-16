Голкипер сборной Италии Доннарумма: «Нам нужно вернуть наш энтузиазм»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о поражении от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Мы хорошо начали игру, но сильно пострадали во втором тайме. Думаю, к перерыву мы должны были быть впереди, с учетом того, как мы играли. У нас было несколько моментов, чтобы забить второй. Второй тайм был не очень хорошим, мы должны улучшить свою игру и играть более спокойно, когда владеем мячом, без страха. Нам нужно вернуть наш энтузиазм. Нам не хватает удовольствия от игры, чтобы постоянно навязывать свою игру. Концентрация всегда должна оставаться высокой, но при этом надо стараться веселиться и развлекать болельщиков», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Оба матча пройдут 18 июня.