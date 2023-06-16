Бушманов оценил шансы Хорватии в финале Лиги наций УЕФА против Испании

Знаменитый российский футболист и тренер Евгений Бушманов считает, что у Хорватии достаточно хорошие шансы на победу в Лиге наций УЕФА.

«Шансы есть, безусловно. Хорватия — хорошая команда, которая доказывает это на протяжении многих лет. Поэтому думаю, что у хорватов в финале будет шансов ничуть не меньше, чем у испанцев», — приводит слова Бушманова «Газета.Ru».

Сборная Хорватии в своем полуфинале в дополнительное время со счетом 4:2 переиграла команду Нидерландов, а испанцы на следующий день в концовке основного времени вырвали путевку в финал в битве с Италией — 2:1.

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Оба матча пройдут 18 июня.