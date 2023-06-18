Гладилин — о Лиге наций: «Для меня есть чемпионат мира, Лига чемпионов, другие Кубки разжижают турниры»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, почему не следит за Лигой наций.

«Нет. Я не слежу за Лигой наций, нет у меня к этому турниру особого интереса. Кто победит, мне все равно. Почему? Потому что, когда много таких матчей, и они разбавляют основные турниры. Для меня есть чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов. Когда начинают придумывать разные Кубки, они разжижают основные турниры, и теряется интерес», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

18 июня состоится финал Лиги наций. В финале турнира сборная Хорватии сыграет против национальной команды Испании. Начало матча — в 21.45 по московскому времени.