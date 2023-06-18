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Лига наций

Сегодня, 20:16

Гладилин — о Лиге наций: «Для меня есть чемпионат мира, Лига чемпионов, другие Кубки разжижают турниры»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, почему не следит за Лигой наций.

«Нет. Я не слежу за Лигой наций, нет у меня к этому турниру особого интереса. Кто победит, мне все равно. Почему? Потому что, когда много таких матчей, и они разбавляют основные турниры. Для меня есть чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов. Когда начинают придумывать разные Кубки, они разжижают основные турниры, и теряется интерес», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

18 июня состоится финал Лиги наций. В финале турнира сборная Хорватии сыграет против национальной команды Испании. Начало матча — в 21.45 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003876948/1005169648_veteran_spartaka_gladilin__o_lige_naciy_dlya_menya_est_chempionat_mira_drugie_kubki_razjijayut_turniryi_i_teryaetsya_interes
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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