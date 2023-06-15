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Лига наций

Сегодня, 13:23

Мората рассказал, что думает о своих голах за сборную Испании

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал, что думает о своих голах за национальную команду.

«Для меня главное, чтобы команда побеждала, а не я забивал. Без этого настроя, возможно, я бы лично забивал больше, но это могло стоить мне возможности играть в таком количестве топ-клубов и выиграть с ними столько трофеев», — цитирует Морату пресс-служба УЕФА.

Сборная Италии сыграет с командой Испании в полуфинальном матче Лиги наций. Встреча состоится сегодня, 15 июня. Начало — в 21.45 по московскому времени.

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