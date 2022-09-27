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Лига наций

27 сентября, 23:40

Стали известны все участники финальной стадии Лиги наций

Иван Шитик
Корреспондент
Футболисты сборной Испании.
Фото Reuters

Португалия на последних минутах на своем поле уступила Испании в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций — 0:1. Таким образом, испанцы обошли португальцев и заняли первое место в своей группе и пробились в плей-офф Лиги наций.

Ранее в «Финал четырех» вышли сборные Нидерландов, Италия и Хорватии.

Страна-хозяйка финальной стадии Лиги наций будет выбрана среди прошедших команд. Полуфинальные пары будут определены в результате открытой жеребьевки.

Полуфиналы турнира пройдут 14 и 15 июня. Матч за 3-е место и финал состоится 18 июня 2023 года.

Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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