Стали известны все участники финальной стадии Лиги наций

Португалия на последних минутах на своем поле уступила Испании в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций — 0:1. Таким образом, испанцы обошли португальцев и заняли первое место в своей группе и пробились в плей-офф Лиги наций.

Ранее в «Финал четырех» вышли сборные Нидерландов, Италия и Хорватии.

Страна-хозяйка финальной стадии Лиги наций будет выбрана среди прошедших команд. Полуфинальные пары будут определены в результате открытой жеребьевки.

Полуфиналы турнира пройдут 14 и 15 июня. Матч за 3-е место и финал состоится 18 июня 2023 года.