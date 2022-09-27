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Лига наций

27 сентября, 15:20

Магуайр — о матче с Германией: «Ошибки — часть игры. Приношу извинения»

Магуайр извинился за свою ошибку в матче против сборной Германии
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник сборной Англии Харри Магуайр извинился за свою ошибку в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций против команды Германии (3:3).

В прошедшей встрече 29-летний англичанин сделал неточную передачу около своей штрафной, в результате чего мяч перехватил полузащитник немецкой команды Джамал Мусиала, который, войдя в штрафную, прокинул мяч защитнику между ног. Магуайр нарушил правила, сбив полузащитника. Главный арбитр игры назначил пенальти, который реализовал полузащитник Илкай Гюндоган.

«Ошибки — это часть игры, — написал Магуайр в социальных сетях. — Я приношу извинения. Команда продемонстрировала отличный настрой и дала отпор, вернувшись в игру. Мы извлечем позитив и с нетерпением будем ждать чемпионата мира в Катаре. Трудные времена сделают нас сильнее».

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Харри Магуайр
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Сборная Германии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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