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Футбол

Сегодня, 20:06

Алдонин считает, что с новым правилом определения офсайда футбол станет интереснее

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказался о возможном изменении правила определения офсайда.

«Новое правило определения офсайда добавит работы судьям. Всегда было мнение, чтобы в ситуациях положения «вне игры» трактовать эпизоды в пользу атаки. Теперь будет больше аргументов за нападение, учитывая атлетизм и скорость атакующих футболистов. С новой трактовкой футбол станет интереснее, потому что бывают курьезные офсайды, когда определяют положение по носку, по шнурку. Возможно, теперь будет меньше споров. Я за зрелищность, за большое количество забитых мячей. Главное, чтобы не возникала путаница в решениях судей», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что ФИФА может изменить правило «вне игры». Согласно новой концепции, футболист атакующей команды будет в офсайде, если все его тело в момент передачи находится ближе к воротам соперника, чем тело защитника.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-s-novy-m-pravilom-opredeleniya-ofsajda-futbol-stanet-interesnee/
Евгений Алдонин
Футбол
ФИФА
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ФИФА может изменить правило «вне игры»