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Судейство

Сегодня, 18:26

Колосков не считает приглашение Карасева на сбор судей УЕФА сигналом к снятию санкций с российского футбола

Алина Савинова
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Почетный президент РФС и почетный член УЕФА Вячеслав Колосков высказался о приглашении российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей УЕФА.

«Карасев для УЕФА является не новой фигурой, он в последние пять лет уже участвовал во всех тренировочных сборах, которые проводит судейский комитет УЕФА. Здесь я не вижу ничего сверхординарного, это обычное явление. К тому же УЕФА и ФИФА регулярно выплачивают РФС причитающиеся суммы на развитие футбола и различные программы, несколько месяцев назад мы провели международный турнир по просьбе УЕФА — турнир развития. Поэтому то, что пригласили Карасева на этом фоне, вообще ничего не значит. Обычное явление, ничего из ряда вон не выходящее, никакой не дополнительный сигнал к тому, что с нас снимут санкции. Это просто обычное отношение к обычному члену УЕФА», — приводит ТАСС слова Колоскова.

30 июня стало известно, что Карасев получил приглашение на сбор судей УЕФА, который состоится в сентябре 2023 года.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Кроме того, с этого момента российских судей перестали назначать на международные матчи.

Источник: https://tass.ru/sport/18171001
Футбол
Вячеслав Колосков
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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