Анюкову, Павленко и Реброву вручили тренерские лицензии УЕФА

В Академии РФС состоялась церемония вручения международных лицензий УЕФА.

Лицензии «А-УЕФА» получили бывший защитник «Зенита» и сборной России Александр Анюков, ныне входящий в тренерский штаб сине-бело-голубых, и старший тренер «Родины» Александр Павленко.

Технический координатор «Спартака» и бывший вратарь команды Артем Ребров стал обладателем лицензии «В-УЕФА». Помимо этого, он продолжает обучение по лицензии «В-УЕФА» как тренер вратарей.

Всего документы об образовании получил 101 специалист, обучавшийся по программам «А-УЕФА», «В-УЕФА», «А-УЕФА тренер вратарей» и «В-УЕФА тренер вратарей».