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Сегодня, 17:48

Анюкову, Павленко и Реброву вручили тренерские лицензии УЕФА

Ана Горшкова
Корреспондент
Артем Ребров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В Академии РФС состоялась церемония вручения международных лицензий УЕФА.

Лицензии «А-УЕФА» получили бывший защитник «Зенита» и сборной России Александр Анюков, ныне входящий в тренерский штаб сине-бело-голубых, и старший тренер «Родины» Александр Павленко.

Технический координатор «Спартака» и бывший вратарь команды Артем Ребров стал обладателем лицензии «В-УЕФА». Помимо этого, он продолжает обучение по лицензии «В-УЕФА» как тренер вратарей.

Всего документы об образовании получил 101 специалист, обучавшийся по программам «А-УЕФА», «В-УЕФА», «А-УЕФА тренер вратарей» и «В-УЕФА тренер вратарей».

Источник: РФС
Александр Анюков
Александр Павленко
Артем Ребров
Футбол
РФС
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