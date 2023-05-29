В РФС отметили, что турнир развития УЕФА в Волгограде прошел успешно

Директор департамента РФС по организации и проведению соревнований Ирина Посиренина заявила, что турнир развития УЕФА в Волгограде прошел на хорошем организационном уровне.

«При проведении всех мероприятий мы всегда стремимся к лучшему, стараемся сделать так, чтобы все участники были довольны. Надеемся, что все участники остались довольны, потому что и с погодой повезло, и инфраструктура в Волгограде хорошая. Календарь турнира был сформирован так, чтобы у команд были выходные дни. Совместно с правительством Волгоградской области, за что им благодарны, мы организовали экскурсионную программу для участников турнира, чтобы была возможность познакомиться с историей города, ездили в знаковые места города», — приводит ТАСС слова Посирениной.

Турнир развития УЕФА с участием юношеских и юниорских мужских и женских сборных до 16 лет проводился в Волгограде с 24 по 29 мая. Соревнования проходят каждый год в разных странах.