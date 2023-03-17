Божович: «Одним из самых талантливых игроков, которых я тренировал, был Кокорин»

Бывший тренер ряда команд РПЛ Миодраг Божович рассказал о наиболее талантливых игроках, которых ему довелось тренировать.

«Одним из самых талантливых игроков, которых я тренировал, был Кокорин. Я тренировал и Дзюбу, и Кокорина, и Смолова, но Саша из них самый талантливый. У него есть скорость, ускорение, обводка, феноменальные удары левой и правой, отличная техника. У Кокорина было все для хорошего результата. Саше сейчас хорошо на Кипре. Он там много забивает, ведет команду вперед, и климат там хороший, ха-ха. Не думаю, что он может вернуться в РПЛ. Ему это уже неинтересно, на Кипре его место. Рад за Сашу», — приводит Sport24 слова Божовича.

В текущем сезоне 31-летний Александр Кокорин провел 22 матча за «Арис» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.