Инфантино: «Не понимаю, почему критикуют меня и ФИФА. Мы помогаем бедным получить доступ к футболу»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением о критике в адрес организации.

«Не понимаю, почему вы критикуете меня и ФИФА. Не понимаю, почему некоторые журналисты такие злые. Может быть, я недостаточно общаюсь с журналистами. Может быть, у вас недостаточно утечек. Кто-то сказал, что ФИФА — это футбольный Робин Гуд, но мы не грабим богатых. Мы помогаем бедным получить доступ к футболу», — приводит слова Инфантино AFP.

Также глава ФИФА рассказал, что был переизбран на свой пост после того, как получил более 200 писем в поддержку своей кандидатуры.

«Вы нападаете на ФИФА, на ее президента... Почему происходят эти нападки? Вам не нужно любить меня, обожать меня. Я прошу вас придерживаться фактов. Почему некоторые оставляют платформу для людей, которые критикуют ФИФА? Когда мы говорим о коррупции, мы говорим о серьезных обвинениях. Мне нужно было высказаться об этом сегодня. Я усердно работаю со своей командой, я был переизбран после того, как получил более 200 писем в поддержку своей кандидатуры», — сказал Инфантино.

16 марта Инфантино был переизбран на пост президента ФИФА. Он был единственным кандидатом на этот пост. Его контракт рассчитан до 2027 года. 52-летний функционер возглавил ФИФА с 2016 года.