Эли Даса: «Слуцкий в полном порядке, чтобы найти себе клуб для продолжения работы»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о дальнейших перспективах бывшего тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Слуцкий в полном порядке, чтобы найти себе клуб для продолжения работы. Это отличный специалист, который доказал, на что он реально способен в Голландии. Мы провели отличное время и проделали огромную работу в «Витессе». Желаю Слуцкому всего наилучшего и успехов в будущем!» — приводит Sport24 слова футболиста.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Слуцкий также работал в «Крыльях Советов», ЦСКА, «Рубине», «Халл Сити», «Витессе» и других клубах.