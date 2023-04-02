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Сегодня, 14:49

Эли Даса: «Слуцкий в полном порядке, чтобы найти себе клуб для продолжения работы»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о дальнейших перспективах бывшего тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Слуцкий в полном порядке, чтобы найти себе клуб для продолжения работы. Это отличный специалист, который доказал, на что он реально способен в Голландии. Мы провели отличное время и проделали огромную работу в «Витессе». Желаю Слуцкому всего наилучшего и успехов в будущем!» — приводит Sport24 слова футболиста.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Слуцкий также работал в «Крыльях Советов», ЦСКА, «Рубине», «Халл Сити», «Витессе» и других клубах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-02-eli-dasa-slutskiy-v-polnom-poryadke-otlichnyy-spetsialist-v-vitesse-on-dokazal-na-chto-sposoben
Эли Даса
Футбол
Леонид Слуцкий
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