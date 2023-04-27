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Футбол

27 апреля, 23:14

Фестиваль адаптивного футбола «ФОНБЕТ Стальная воля» завершился в «Сириусе»

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В четверг, 27 апреля, завершился самый массовый фестиваль адаптивного футбола «ФОНБЕТ Стальная воля».

Его проводит РФС при поддержке букмекерской компании «Фонбет» и футбольного клуба «Сочи». Соревнования проходили на федеральной территории «Сириус», где на 8 площадках играли футболисты 5 нозологий. Всего в турнире приняло участие более 600 спортсменов. Почетным гостем церемонии закрытия фестиваля стал полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа. Он вручил победителям и призерам кубки и медали турнира и сфотографировался со всеми участниками фестиваля.

Фестиваль «ФОНБЕТ Стальная воля» стартовал 24 апреля. Победу в футболе ампутантов одержала сборная Алтайского края, а гол Дмитрия Удалова признан лучшим голом всего турнира. Серебряные медали достались сборной Чеченской Республики, бронзовые — республике Северной Осетии-Алании.

В категории «B1 Слепые» (мужчины) победу одержала команда Московской области, на втором месте команда Москвы, третью строчку заняла команда Республики Дагестан. В этой же категории у женщин победителем стала сборная Москвы, на втором месте сборная Липецкой области.

В категории «B1 слепые» (юноши) в упорной борьбе победу одержала сборная Республики Дагестан, которая в финальном матче по пенальти победила сборную Москвы, Команда города Армавира (Краснодарский край) заняла третье место.

В дисциплине «футбол на электроколясках» кубок победителей достался сборной Санкт-Петербурга, серебряные медали у Ростовской области, а Москва заняла третье место.

В категории глухих у мужчин победу одержала Астраханская область, Воронежская область стала второй, Краснодарский край занял третье место. У юношей первое место заняла сборная Москвы, второе — Самарская область, третье место заняла сборная Санкт-Петербурга. Среди женщин чемпионом стала команда Санкт-Петербурга, серебро досталось Ульяновской области, а Астраханская область заняла третье место.

Среди лиц с интеллектуальными нарушениями победу у мужчин победила Владимирская область, Московская область стала второй, Республика Марий Эл заняла третье место. У мужчин кубок достался Владимирской области, Кировская область стала второй, сборная Санкт-Петербурга получила бронзовые медали.

Соревнования в категории лиц с церебральным параличом среди мужчин закончились победой Московской области, второе место у сборной Москвы, третье — Республика Северная Осетия — Алания. У юношей в этой категории первой стала команда Москвы, второй — Свердловской области, третье — Московской области.

Источник: РФС
Футбол
РФС
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