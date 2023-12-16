Карасев рассказал об общении с главой судейства УЕФА Розетти

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о последнем разговоре с председателем судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти.

«Мы на связи с Розетти. Общались на сборах УЕФА. Трактовки? Они были есть и будут. Если бы они меня не ждали, не пригласили бы. Они рады, что у них появилась возможность пригласить. Просто надо подождать. Нормально себя чувствую, много времени прошло. Очень много матчей в России, сконцентрировался на этом и все», — сказал Карасев «СЭ».

Сбор судей УЕФА прошел в швейцарском Ньоне с 3 по 6 сентября. Сообщалось, что 44-летний Карасев сдал все необходимые нормативы.