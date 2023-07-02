Левников назвал новое правило офсайда шагом в пользу атакующего футбола

Главный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников поделился мнением о намерении ФИФА изменить правило офсайда.

«На протяжении многих лет все изменения правил были направлены на то, чтобы дать преимущество атакующему футболу. Но, когда ввели ВАР и стали определять «вне игры» по факту — фиксировать маленькую часть тела, кусочек пятки, головы — то сделали огромный шаг назад, на мой взгляд. Это ударило по атакующему футболу: стало больше офсайдов, меньше голов. То, что предлагают сейчас Арсен Венгер и его единомышленники, — выход из ситуации, правильное решение. Фиксировать «вне игры» только в том случае, если все тело атакующего игрока находится ближе к воротам, чем тело защищающегося. Это в пользу атакующего футбола», — приводит «РБ Спорт» слова Левникова.

Ранее стало известно, что ФИФА может изменить правило «вне игры». Согласно новой концепции, футболист атакующей команды будет в офсайде, если все его тело в момент передачи находится ближе к воротам соперника, чем тело защитника.